Минздрав обозначил сроки появления российского препарата от Covid-19

Лекарственный препарат от коронавирусной инфекции нового типа «Фавипиравир» российского производства может появиться на рынке раньше предполагаемого срока, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

На данный момент препарат проходит клинические испытания и не имеет государственной регистрации. Необходимые для регистрации исследования, по оценкам ученых, займут от шести месяцев до года. Между тем, его уже получают заболевшие Covid-19 люди, согласившиеся принять участие в исследовании.

В ведомстве пояснили, что положительные результаты исследований позволят инициировать процедуру государственной регистрации с установлением пострегистрационных мер. «Это позволит значительно сократить сроки вывода на рынок лекарственного препарата», – заключили в министерстве.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 23.05.20

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