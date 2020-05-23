Число заболевших Covid-19 в России за сутки вновь увеличилось

За последние сутки в России выявлено 9434 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа в 84 регионах, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением Covid-19. При этом без клинических проявлений Covid-19 подтвержден у 42% граждан. Суточный прирост составил +2,9%. Днем ранее было подтверждено 8894 новых случаев заражения. Таким образом общее количество инфицированных за сутки вновь пошло вверх.

За обозначенный период в России от коронавируса и вызванных им осложнений скончались 139 пациентов, днём ранее их число было больше – 150 человек. Полностью выздоровели за сутки 8111 человек, а днем ранее их было 7144.

Больше всего заразившихся вновь выявлено в Москве. За сутки их стало больше на 3831 человека. На втором месте по-прежнему держится Московская область (+464). На третье место антирейтинга по суточной прибавке пациентов с Covid-19 вышел Ямало-Ненецкий автономный округ (+288), за ним следует Санкт-Петербург (+265).

Достаточно много новых случаев инфицирования коронавирусом выявлено в Нижегородской (+251), Свердловской (+144) и Брянской (+127) областях, а также в республиках Татарстан (+127) и Дагестан (+120). В остальных регионах России число заболевших за сутки не превысило 100 человек.

Как сообщили в оперштабе, всего на 23 мая с начала вспышки Covid-19 в России выявлено 335 882 случая заболевания. Скончались 3388 человек, 107 936 выздоровели.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 23.05.20

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