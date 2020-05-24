Эпидемиолог назвал условия прекращения распространения Covid-19

Распространение коронавируса закончится после того, как 95% населения выработает к нему иммунитет, а достигнуть этого можно только за счет вакцинации, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николая Брико.

«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95-процентный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», – цитирует слова эпидемиолога «Парламентская газета»

Ученый отметил, что в случае с инфекцией, которая распространяется воздушно-капельным путём, единственный способ остановить эпидемию – вакцинация. Он также подчеркнул, что вероятность возникновения иммунитета к коронавирусу естественным путём маловероятна.

Как писал «Новый День», ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что производство вакцины от коронавируса в России может начаться к концу лета.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 23.05.20

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