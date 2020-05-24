Суточная прибавка заболевших Covid-19 в России вновь пошла на спад

За минувшие сутки в России выявлено 8599 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Таким образом на сегодняшний день в стране насчитывается 344 481 заболевший Covid-19 в 85 регионах, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. Днем ранее в стране было зафиксировано 9434 случая инфицирования.

В России за сутки от коронавируса и вызванных им осложнений скончались 153 человека. Общее число летальных случаев достигло 3541. Днём ранее в России скончались 139 пациентов с коронавирусом. Полностью выздоровели за последние сутки 5363 человека, а за весь период с начала вспышки инфекции – 113 299 пациент. Накануне от Covid-19 вылечились 8111 человек.

В оперштабе отметили, что за сутки на долю заболевших без клинических проявлений пришлось 43,9% инфицированных (3777 человек), а суточный прирост составил 2,6%.

Лидерство по числу новых случаев Covid-19 стабильно удерживает Москва. В столице за сутки было выявлено 2516 заболевших. На втором месте антирейтинга находится Московская область (+862), на третьей строке оказался Санкт-Петербург (+284). Довольно много новых случаев заражения было подтверждено в следующих регионах: Нижегородская (+221), Ростовская (+152), Калужская (+123), Самарская (+121), Иркутская (+120) области, Дагестан (+113), а также в Брянская (+111), Ярославская (+107) области и ХМАО-Югра (+102). В остальных регионах страны число новых заболевших за сутки не превышает 100 человек.

В Москве полностью выздоровели 2427 заболевших. За столицей следуют Московская область (+357), Санкт-Петербург (+328), Дагестан (+265). Пятерку лидеров по числу выписавшихся замыкает Нижегородская область. Здесь за сутки от Covid-19 излечился 141 инфицированный.

По данным Роспотребнадзора, за весь период в России провели более 8,6 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 282 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 282 тыс. человек.

Москва, Иван Гридин

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