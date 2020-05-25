Лео Бокерия сделал оптимистичный прогноз о победе над коронавирусом

Россия может победить коронавирусную инфекцию до конца летнего сезона, считает президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академик РАН Лео Бокерия. «Думаю, что к концу лета мы эту заразу победим», – приводит его слова РИА «Новости».

Как писал «Новый День», ранее главный санитарный врач страны Анна Попова во время видеосовещания с президентом страны Владимиром Путиным заявила, что Россия вышла на плато заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Отметим, что по данным на 24 мая, в России насчитывалось 344 481 заболевший Covid-19 в 85 регионах. За весь период с начала вспышки инфекции полностью выздоровели 113 299 пациентов. По данным Роспотребнадзора, за весь период в России провели более 8,6 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 282 тыс. – за последние сутки.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 25.05.20

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