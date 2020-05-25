Роспотребнадзор рассказал о влиянии употребления алкоголя на коронавирус

Крепкие алкогольные напитки не убивают коронавирус в организме, а, напротив, пагубно влияют на иммунитет. В связи с этим употреблять их нежелательно, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. В ведомстве также отметили, что появлению мифа о том, что алкогольные напитки способны убить коронавирус, способствовали страх и дезинформация.

«Алкоголь негативно влияет на иммунную систему организма и повышает риск развития неблагоприятных последствий для здоровья. Следовательно, людям необходимо сводить к минимуму употребление алкоголя в любых ситуациях, а в особенности в условиях пандемии Covid-19», ― говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре также напомнили, что алкоголь ежегодно приводит к смерти 3 млн россиян.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 25.05.20

Житель Приморья сбежал от коронавируса в лес с тремя детьми. / Лео Бокерия сделал оптимистичный прогноз о победе над коронавирусом. / Глава Тувы заразился коронавирусом. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»