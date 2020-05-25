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Понедельник, 25 мая 2020, 13:25 мск

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Суточный прирост заболевших Covid-19 в России вновь пошел вверх

За последние сутки в России было выявлено 8 946 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 83 субъектах. При этом на бессимптомные приходится 43,7% (3908) случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Отметим, что днем ранее в России было выявлено 8599 новых случаев Covid-19.

Москва продолжает удерживать лидирующие позиции по суточной прибавке больных Covid-19: было выявлено 2560 новых инфицированных. На втором месте антирейтинга устойчиво держится Московская область (+831 новых случая). На третьей строке находится Санкт-Петербург. В Северной столице лабораторно подтверждено 374 новых случая Covid-19.

Довольно напряженная обстановка складывается еще в 12 российских регионах. Так, в Свердловской области за сутки было подтверждено 279 новых случаев инфицирования коронавирусом, в Нижегородской области – 229, в Ростовской – 158, в Астраханской – 153. В Красноярском крае выявили 145 заболевших, в Архангельской области – 126. Достаточно много больных Covid-19 также обнаружили в Иркутской (+116), Тульской (+111) областях, в Дагестане (+110), Калужской (+108), Брянской (+106) и Ярославской (+101) областях. В остальных регионах России число заболевших Covid-19 за сутки не превышает 100 человек.

За минувшие сутки в России скончались 92 пациента с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии умерли 3633 человека с Covid-19, рассказали в оперштабе. Днем ранее от инфекции умерли 153 пациента. Число вылечившихся за сутки в РФ возросло на 5499 человек. Накануне выписались 5363 пациента. Общее число выздоровевших в стране достигло 118 798 человек.

Москва, Иван Гридин

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В Севастополе скончался еще один человек, зараженный коронавирусом. / Мэрия Москвы готовится разрешить работу непродовольственным магазинам и сфере бытовых услуг. / В Свердловской области рекордное число заболевших коронавирусом за сутки – 279 человек. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

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