Новосибирские вирусологи рассказали о сроках появления вакцины от Covid-19

Новосибирский научный центр вирусологии «Вектор» запланировал начало клинических испытаний вакцины от коронавируса нового типа в конце июня, рассказал гендиректор центра Ринат Максютов, пишут «Известия».

К этому времени планируется получить результаты тестов препарата на животных и получить разрешение на клинические испытания от Минздрава. По его словам, массовому применению предшествуют лабораторные испытания и полный спектр доклинических и клинических исследований. Кроме того, должна пройти процедура регистрации.

Директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Алекснадр Гинцбург в свою очередь рассказал, что занимающиеся разработкой вакцины сотрудники центра, как и он сам сделали себе прививки. В результате у них выработались защитные антитела, передает РИА «Новости».

Стоит также отметить, что В России над созданием вакцины от коронавируса трудятся и ученые Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток. По словам Гинцбурга, массовую вакцинацию россиян можно будет с большой вероятностью запустить уже в начале осени. Чтобы привить все население потребуется от полугода до девяти месяцев.

Новосибирск, Иван Гридин

Новосибирск. Другие новости 25.05.20

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