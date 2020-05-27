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Среда, 27 мая 2020, 10:28 мск

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Профессор рекомендовала повременить с заражением Covid-19

Не следует спешить переболеть коронавирусной инфекцией нового типа, так как, чем позже это произойдет, тем больше у человека шансов человека перенести заболевание в легкой форме, считает профессор Университета Джорджа Мейсона (США), доктор биологических наук Анча Баранова.

Ученая отмечает, что коронавирус теряет силу, на что указывает рост числа бессимптомных случаев заболевания. В связи с этим, считает Баранова, шансы переболеть в легкой форме увеличиваются с каждым днем, передают РИА «Новости».

Она также указала на то, что медики находят правильные подходы к лечению. Так, не столь давно выяснилось, что коронавирус нарушает систему свертываемости крови, что способствует образованию тромбов. В связи с этим пациенты получают антитромбовую терапию. «Если бы вы подхватили этот вирус месяц назад, то тогда такого понимания еще не было», – рассказала Баранова.

Она рекомендует дождаться появления вакцины, а до того момента по возможности снизить риск заражения, например, за счет самоизоляции.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 27.05.20

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© 2020, РИА «Новый День»

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