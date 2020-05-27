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Среда, 27 мая 2020, 10:28 мск

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Девять детдомовцев в Орле заболели коронавирусом

В доме ребенка в Орле коронавирусную инфекцию выявили у девяти воспитанников. Об этом сообщили в региональном управлении СКР. Проводится проверка.

О результатах тестирования детей и персонала в доме ребенка рассказал орловский губернатор Андрей Клычков в прямой трансляции в соцсети. Covid-19 подтвердился у девяти малышей. Их отправили в Научно-клинический центр медпомощи матерям и детям им. Круглой.

СКР начал доследственную проверку. «Следствие намерено дать объективную оценку действиям (бездействию) должностных лиц, ответственным за обеспечение надлежащей санитарно-эпидемиологической обстановки в детском специализированном учреждении», – отметили в ведомстве.

По последним данным, в Орловской области выявлено 1942 случая заболевания коронавирусом. 16 пациентов скончались.

Орел, Зоя Осколкова

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Центр России, Здоровье, Общество, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,