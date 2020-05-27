Китайские ученые рассказали о благоприятных для передачи Covid-19 условиях

Исследователи из КНР определили температуру воздуха, при которой коронавирус нового типа SARS-CoV-2 распространяется с особой быстротой, сообщает агентство «Синьхуа».

Ученые на основе данных о подтвержденных заражениях 3,75 млн человек d 185 странах, что Covid-19 в 605 случаев имел успешное распространение при температуре 5-15 градусов по Цельсию. Также отмечается, что вирус успешно передается при абсолютной влажности 73,8%. Ученые полагают, что новая инфекция распространяется преимущественно в средних широтах.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 27.05.20

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