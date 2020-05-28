Суточная прибавка заболевших Covid-19 в России почти не изменилась

За минувшие сутки в России было выявлено 8 371 новый случай заражения коронавирусной инфекцией нового типа в 85 регионах. Как отметили в оперативном штабе по борьбе с распространением Covid-19, на долю заболевших без клинических проявлений инфекции приходится 42,5% пациентов (3560 человек). Днем ранее в России было выявлено 8338 зараженных коронавирусом в 85 регионах, а суточная прибавка заболевших составила 2,3%. Таким образом число заболевших за сутки практически не изменилось.

В Москве за сутки вновь было выявлено наибольшее число заболевших, их насчитывается 2054 человека. Далее в антирейтинге расположились Московская область (+774 новых случая), Санкт-Петербург (+383), Свердловская (+268) и Нижегородская (+228) области.

Достаточно много случае было выявлено еще в восьми российских регионах: Ростовской области (+154), Красноярском крае (+147), Архангельской области (+127), Дагестане (+124), Волгоградской (+111), Воронежской (+110), Тульской (+110) и Брянской (+109) областях, а также Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (+104). В остальных регионах страны число новых случаев инфицирования Covid-19 не превышает 100 человек.

По данным на 28 мая, всего в России насчитывается 379 051 человек, с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией. Суточная прибавка составила +2,3%. За последние сутки умерли 174 пациента, а за весь период – 4 142 человека.

За сутки полностью излечились от заболевания 8785 человек. Больше всего выписавшихся насчитывается в Москве (+3793), Московской (+403) и Нижегородской (+339) областях, Санкт-Петербурге (+325) и Дагестане (+241). За весь период в России от Covid-19 излечились 150 993 человека.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 28.05.20

В Читу для борьбы со вспышкой Covid-19 направили столичных медиков. / Врач-педиатр с коронавирусом приняла сотню пациентов. / Зато попраздновали: в Челябинской области отмечен резкий скачок заболеваемости COVID-19. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»