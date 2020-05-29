В России вновь зафиксировали суточный прирост числа заболевших Covid-19

За минувшие сутки на территории России лабораторно подтверждено 8 572 случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа в 84 регионах. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции, у 39,4% инфицированных заболевание протекает без клинических проявлений. Таковых было выявлено 3380 человек.

Москва, как и прежде, лидирует по числу новых случаев Covid-19. За сутки в столице было выявлено 2332 новых заболевших. За ней следует Московская область. В регионе было выявлено 773 инфицированных. На третьем месте антирейтинга держится Санкт-Петербург. В Северной столице выявили 369 зараженных коронавирусом.

Достаточно много заболевших выявлено еще в 12 регионах. Так, в Нижегородской области обнаружили 281 инфицированного Covid-19, в Свердловской – 230. В Ростовской области подтвердили опасный диагноз у 141 человека, в Челябинской также – у 141. За ними в печальном рейтинге следуют: Красноярский край (+138), Волгоградская область (+133), Дагестан (+125), Тульская (+112), Брянская (+110) Области и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (+105). Еще в трех российских регионах число новых случаев инфицирования превысило сотню. Это Воронежская (+104), Новосибирская (+103) и Архангельская (+101) области.

В итоге на сегодняшний день в России выявлено 387 623 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Суточный прирост составил 2,3%. От инфекции и вызванных ей осложнений за сутки скончались 232 человека. С начала вспышки Covid-19 в России умерло 4 374 человека. За минувшие сутки были выписаны 8 264 человека, а в целом за весь период – 159 257 пациентов.

Отметим, что днем ранее в России было выявлено 8 371 новый случай заражения коронавирусной инфекцией нового типа в 85 регионах. Таким образом наблюдается незначительный прирост заболевших за сутки.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 29.05.20

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