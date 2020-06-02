Вирусологи рассказали, почему в России не снижается число заболевших коронавирусом

Россия в течение двух недель находится на так называемом плато по коронавирусу. Ежедневно число выявленных случаев инфицирования равно примерно 9 тысячам. По мнению вирусологов, такая стабильность объясняется недостаточностью противоэпидемических мер.

С 18 мая по 1 июня численность заражений коронавирусом в России варьировалась в районе 9 тысяч человек в день. Самое большое количество случаев заражения приходится на 23 мая (9 434 человека). Меньше всего зараженных выявлено 27 мая (8 338 человек).

«У меня нет уверенности, почему [статистика] держится примерно на одном уровне. Возможно, играет роль то, что улучшается диагностика. Но это не очень вероятная вещь. Скорее всего, недостаточно хорошо работают противоэпидемические меры», – рассказал РБК доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

Во всем мире снижаются показатели смертности среди больных Covid-19. Это может быть связано с тремя факторами: стали тестировать людей и выявлять больше бессимптомных форм; постепенно приспосабливается медицина, лучше спасает от смерти; начинают распространяться штаммы, которые вызывают бессимптомное заражение.

Задержка России на плато может быть обусловлена и тем, что в стране не была полностью прервана цепочка заражения. «Скорость протекания эпидемического процесса респираторных инфекций сильно зависит от степени прерывания цепочки. У нас не было карантина как такового, была имитация карантина. И цепочка не была прервана полностью, как, скажем, в Италии, Китае, Австрии. Мы легкомысленно к этому относились, поэтому у нас тлеющий процесс», – отметила директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.

По ее словам, на ситуацию могла бы повлиять теплая погода, но в России не держатся столь высокие температуры. Кроме того, есть мнение, что болезнь не излечивается полностью, а остается в хронической форме. «Это плохо. Надеюсь, это предположение не оправдается», – подчеркнула Попович.

Тем не менее, есть и позитивный момент, так соотношение госпитализированных и выписанных в России можно назвать благоприятным. Количество активных случаев стабилизировалось. «Поэтому мы действительно находимся на плато, которое можно определить как соотношение потребностей и возможностей, оно должно быть сбалансировано», – заключила медик.

По последним данным, в России выявлено 414 878 случаев заражения коронавирусом. За весь период в стране от Covid-19 и вызванных им осложнений скончались 4 855 человек. Полностью излечились от инфекции нового типа 175 877 пациентов.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 02.06.20

У екатеринбуржцев две недели не хотят брать тесты на Covid-19 – несмотря на вспышку коронавируса в офисе. / Управленческий абсурд: власти Петербурга неумело копируют «собянинский режим». / В Кургане фельдшер официально оказался работать с Covid-больными, но требует выплат. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»