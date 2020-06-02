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Вторник, 2 июня 2020, 11:01 мск

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В России число заразившихся Covid-19 идет на спад вторые сутки

За последние сутки на территории России было подтверждено 8 863 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в 84 регионах. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением Covid-19, у 41,9% вновь выявленных граждан (3715 человек) заболевание протекает бессимптомно. Днем ранее, 1 июня, в России медики выявили 9 035 новых случаев, 31 мая было зарегистрировано 9 268 вновь заболевших. Таким образом, второй день подряд отмечается незначительное снижение в суточной прибавке пациентов с Covid-19.

Наибольшая суточная прибавка по числу новых случае Covid-19 вновь зарегистрирована в Москве. В столице коронавирусом заразились 2286 человек. На втором месте антирейтинга устойчиво держится Московская область (+732 заболевших). За ней следует Санкт-Петербург. В Северной столице за сутки подтвердили 376 случаев инфицирования коронавирусом. На четвертом месте вновь оказалась Нижегородская область с 354 новыми случаями Covid-19. Замыкает пятерку лидеров Свердловская область. На Среднем Урале за сутки выявили 292 заразившихся.

Еще в 11 российских регионах прибавка по числу инфицированных за сутки составила от 105 до 253 человек. В остальных субъектах Федерации этот показатель составил менее 100 человек. Таким образом, по данным на 2 июня, с начала вспышки Covid-19 в России заразился 423 741 человек, а суточный рост составил 2,1%.

Суточная прибавка заболевших Covid-19 в России

За минувшие сутки в РФ от коронавирусной инфекции нового типа и вызванных ей осложнений умерли 182 человека. В Москве скончался 71 пациент, в Московской области – 22. За весь период инфекция унесла жизни 5 037 человек.

За последние сутки в России полностью выздоровели 11 108 человек. С момента начала вспышки было выписано 186 985 пациентов.

Отметим, что, согласно данным Университета Джона Хопкинса (США), на сегодняшний день в мире насчитывается более 6 млн 273 тыс. подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Заболевание унесло жизни без малого 376 тыс. человек. Выздоровели почти 2 млн 698 тыс. пациентов.

Москва, Иван Гридин

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