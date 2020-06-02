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Вторник, 2 июня 2020, 16:37 мск

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Covid-19 быстрее распространяется при низкой влажности

Снижение влажности воздуха прямо пропорционально увеличению числа случаев инфицирования коронавирусной инфекцией нового типа. Из отчета о проведенном в начальном периоде вспышки Covid-19 в Сиднее исследовании следует, что снижение относительной влажности воздуха на 1% может увеличить количество новых случаев заражения на 6%. Отчет об исследовании опубликован в издании Transboundary and Emerging Diseases

Авторами исследования являются эпидемиолог Сиднейской школы ветеринарных наук в Университете Сиднея профессор Майкл Уорд, и два исследователя из Школы общественного здравоохранения Университета Фудань в Шанхае. Их работа стала первым рецензируемым исследованием, определяющим связь между климатическими условиями в Южном полушарии и скоростью распространения Covid-19.

«Вероятно, коронавирус станет сезонным заболеванием, которое будет повторятся в периоды пониженной влажности. Мы полагаем, что зима может стать временем Covid-19. Когда речь заходит о климате, мы обнаружили, что здесь основной причиной является не температура, а более низкая влажность», – отметил профессор Уорд, передает «Медикфорум»

Сидней, Иван Гридин

Сидней. Другие новости 02.06.20

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