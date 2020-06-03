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Среда, 3 июня 2020, 11:11 мск

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В РФ третьи сутки подряд снижается суточная прибавка больных Covid-19

За минувшие сутки в России было лабораторно подтверждено 8 536 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 84 регионах. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением Covid-19, из них в 38,5% случаев (3287) болезнь протекает бессимптомно. Таким образом суточный прирост составил 2%, а общее число инфицированных с начала вспышки в России достигло 432 277 человек.

Больше всего заболевших за прошедшие сутки выявлено в Москве (+1842 человека), Московской области (+736) и Санкт-Петербурге (+380). Впервые на четвертой строке антирейтинга оказалась Свердловская область. На Среднем Урале подтверждено 357 новых случаев инфицирования Covid-19. За ней следуют Нижегородская (+347), Архангельская (+239) и Ростовская (+178) области.

Статистика новых заболевших по регионам

За сутки полностью выздоровели 8 972 человека. Больше всего выписано в Москве (3385), Московской области (502) и Санкт-Петербурге (323). За весь период с начала вспышки в России выздоровели 195 957 человек. Умерли от коронавирусной инфекции нового типа и вызванных ей осложнений за последние сутки 178 человек. В тройку лидеров входят: столица (61), Подмосковье (20), Санкт-Петербург (17). За весь период скончались 5 215 человек.

По данным Роспотребнадзора на сегодняшний день проведено 11,4 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, в том числе 274,4 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 303 тыс. 641 человек.

Как писал «Новый День», по данным на 2 июня в России было подтверждено 8 863 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Днем ранее, 1 июня, в России медики выявили 9 035 новых случаев, 31 мая было зарегистрировано 9 268 вновь заболевших. Таким образом, третий день подряд отмечается незначительное снижение в суточной прибавке пациентов с Covid-19.

Москва, Иван Гридин

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