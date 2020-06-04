В России увеличился суточный прирост больных коронавирусом

В России вновь выросла суточная прибавка больных коронавирусом. До этого три дня подряд наблюдалось снижение прироста инфицированных. От последствий заболевания скончались 169 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением Covid-19.

За последние сутки в России коронавирус выявили у 8 831 человека в 85 регионах, в том числе у 3 374 человек (38,2%) нет клинических проявлений болезни. В результате прирост составил 2%, а общее число инфицированных с начала эпидемии достигло 441 108 человек.

Наибольшее число вновь выявленных случаев зафиксировано в Москве (+1998 человек), Московской области (+767) и Санкт-Петербурге (+375). Затем идут Нижегородская (+319), Свердловская (+298), Ростовская (+184), Смоленская (+142) области, Красноярский край (+141), ХМАО (+140) и Иркутская область (+138). Еще в 11 регионах суточный прирост составил больше 100 человек.

За последние сутки 169 человек умерли от коронавирусной инфекции нового типа и вызванных ей осложнений. 64 пациента скончались в Москве, 24 в Санкт-Петербурге и 19 в Московской области. Общее число жертв пандемии выросло до 5 384 человек.

8 666 пациентов полностью выздоровели и покинули медицинские учреждения. Больше всего выписано в Москве (3061), Московской области (566), Санкт-Петербурге (364) и Северной Осетии (305). За весь период с начала вспышки в России выздоровели 204 623 человека.

Как писал «Новый День», с 31 мая в России наблюдалось снижение числа новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По словам эпидемиологов, страна находится на так называемом плато по заболеваемости Covid-19.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 04.06.20

Коронавирус не отступает: в Северной Македонии снова ввели комендантский час. / В Крыму скончался еще один зараженный коронавиурсом. / Курганский губернатор Шумков рассказал о споре с коллегами из-за продуктовых наборов малоимущим. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»