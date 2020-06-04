Ученые нашли человеческие белки в геноме коронавируса нового типа

Ученые из Кембриджа в ходе расшифровки генома коронавируса нового типа SARS-CoV-2, вызывающего инфекцию Covid-19, обнаружили в его генетической последовательности идентичную одному из человеческих белков вставку. Она состоит из восьми аминокислот, пишут «Известия».

По словам исследователей, ее уникальность заключается в том, что ранее она не встречалась ни в одном из изученных типов коронавирсов. Ученые предполагают, что именно она ответственна за способность вируса внедряться в клетки человеческого организма.

Генетик, профессор Геттингенского университета Константин Крутовский допустил, что человеческий белок в генетической последовательности SARS-CoV-2 мог возникнуть как в ходе случайной мутации, так и путем искусственной вставки. Генетик также допустил, что вирус мог адаптироваться в организме промежуточного хозяина за счет естественного отбора или опять же мутации. Последним вариантом является его возможное выращивание на клетках человека в лаборатории – пассировка. Уточняется, что исследование было проведено с помощью искусственного интеллекта.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 04.06.20

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