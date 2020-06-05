В Москве успешно применили экспериментальный метод лечения Covid-19

В России приступили к лечению пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа с помощью экспериментальной методики – гипербарической оксигенации (ГБО). Метод опробуют в НИИ скорой помощи имени Н.В.Склифосовского, сообщили в пресс-службе мэра Москвы.

Благодаря ГБО кровь эффективно насыщается кислородом, обеспечивая им организм в необходимом объеме. При этом кислородные маски оказались не столь эффективны. «Задача процедуры – попытаться избежать перевода пациента на аппарат искусственной вентиляции легких», – указал директор НИИ, член клинического комитета по борьбе с Covid-19 Сергей Петриков.

По его словам, метод ГБО проводится в комплексе с иной терапией. В НИИ 25 инфицированных коронавирусом пациентов уже прошли 108 баросеансов. Медики отмечают улучшение самочувствия и оксигенации у пациентов.«Кроме того, гипербарический кислород усиливает действие противовирусной и антибактериальной терапии, а также снижает ее побочные эффекты», – отметили в мэрии.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 05.06.20

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