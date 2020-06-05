российское информационное агентство 18+

Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 6 июня 2020, 00:23 мск

Новости Пандемия коронавируса

Новости, Кратко, Популярное

Ученые установили связь гипертонии и смертности от Covid-19

Наличие у инфицированных коронавирусной инфекцией нового типа гипертонии вдвое повышает риск смертности. К таким выводам пришла международная группа ученых, исследование которых опубликовано в журнале European Health Journal.

Они изучили данные 2877 пациентов, собранные госпиталем китайского Уханя с 5 февраля по 15 марта. Анализ информации показал, что 29,5% (850 пациентов) страдали гипертонией. Смертность среди этих пациентов составила 4% (34 пациента из 850). При этом на долю пациентов, у которых не было повышенного давления, этот показатель составил лишь 1,1% (22 из 2027).

Даже после исключения возможных искажающих факторов, гипертония по-прежнему ассоциировалась с двукратным увеличением риска смертности, констатируют ученые. Они также пришли к выводу, что пациенты, не принимавшие препараты от повышенного давления, риск смерти возрастал.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 05.06.20

ВОЗ изменила рекомендацию по ношению масок во время пандемии. / На Южном Урале скончался еще один медработник, заразившийся COVID-19. / У депутата Госдумы РФ Дмитрия Ионина подтвержден коронавирус. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

У депутата Госдумы РФ Дмитрия Ионина подтвержден коронавирус

Академик РАН рассказал о вреде режима самоизоляции: «Коммерческий интерес служит главным препятствием для отмены мер»

В Свердловской области перед парадом и голосованием увеличат количество тестирований на Covid-19

Вице-губернатор Павел Креков объяснил, почему тестируют не всех контактных с заболевшими Covid-19

Куйвашев выделил еще 14 млн рублей на размещение бессимптомных пациентов с Covid-19

В Москве число больных covid-19 превысило 190 тысяч

В Москве успешно применили экспериментальный метод лечения Covid-19

На покупку телефонов для бессимптомных больных коронавирусом из свердловского бюджета потратили 4 миллиона

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Здоровье, Наука, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,