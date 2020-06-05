Ученые установили связь гипертонии и смертности от Covid-19

Наличие у инфицированных коронавирусной инфекцией нового типа гипертонии вдвое повышает риск смертности. К таким выводам пришла международная группа ученых, исследование которых опубликовано в журнале European Health Journal.

Они изучили данные 2877 пациентов, собранные госпиталем китайского Уханя с 5 февраля по 15 марта. Анализ информации показал, что 29,5% (850 пациентов) страдали гипертонией. Смертность среди этих пациентов составила 4% (34 пациента из 850). При этом на долю пациентов, у которых не было повышенного давления, этот показатель составил лишь 1,1% (22 из 2027).

Даже после исключения возможных искажающих факторов, гипертония по-прежнему ассоциировалась с двукратным увеличением риска смертности, констатируют ученые. Они также пришли к выводу, что пациенты, не принимавшие препараты от повышенного давления, риск смерти возрастал.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 05.06.20

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