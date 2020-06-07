Плюс 8 984: в России снова увеличился суточный прирост новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 8 984 новых случая коронавируса в 84 регионах, что почти на сотню больше, чем накануне. По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, 38,5% заразившихся не имели клинических проявлений болезни. При этом зафиксировано 134 летальных исхода, а полностью выздоровело 5 343 человека.

В лидерах среди регионов снова оказались Москва – 1 956 новых случаев covid-19, Московская область – 754 и Санкт-Петербург – 340. Далее следуют Нижегородская (317 заболевших), Свердловская (240), Ростовская (201), Иркутская (179) области и Красноярский (165). Более сотни заболевших также выявлено еще в 13 регионах.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 467 673 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 5 859 летальных исходов, выздоровел 226 731 человек.

В Роспотребнадзоре уточнили, что всего проведено 12,721 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.

В мире, по состоянию на 07 июня, зарегистрировано 6,891 млн подтверждённых случая (прирост за сутки 130 368 случаев; 1,93%) и 402 013 летальных исхода (прирост за сутки 4026; 1,01%).

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 07.06.20

Сводка по коронавирусу: 240 заболевших и еще две смерти. / В Крыму растет выявляемость коронавируса. / На Южном Урале от COVID-19 умерли еще трое. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»