За сутки число заразившихся Covid-19 в России изменилось на одного человека

За последние сутки в России лабораторно подтверждено 8985 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа в 83 регионах. Всего с начала пандемии выявлено 476 658 случаев Covid-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. В воскресенье, 7 июня, было выявлено 8984 случая заболевания коронавирусом. Таким образом, суточная прибавка заболевших изменилась на одного человека.

Стоит отметить, что число инфицированных, у которых заболевание протекает бессимптомно, снизилось и составило 36,6% (3 293 человека), в то время как на прошлой неделе этот показатель держался выше 40%. Суточный прирост составил 1,9%.

Лидерство по числу новых случаев Covid-19 за сутки удерживает Москва (+2001). За ней следуют Московская область (+751), Санкт-Петербург (+326), Нижегородская (+305) и Свердловская (+249) области.

За прошедший день полностью выздоровели 3 957 пациентов с Covid-19. За весь период с начала вспышки в России выписано 230 688 человек. За минувшие сутки в РФ подтверждено 112 летальных случаев с коронавирусом. Больше всего их в Москве (51) и Санкт-Петербурге (15). За весь период от коронавируса и вызванных им осложнений умер 5 971 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 13 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 294,4 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 320 тыс. человек.

Москва, Иван Гридин

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