В России резко выросла смертность от Covid-19, число заразившихся снижается

В России за последние сутки выявлено 8 404 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в 83 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб по мониторингу ситуации с Covid-19. У 34,8% новых заразившихся не было никаких симптомов заболевания. Общее число заболевших достигло 493 657 человек. Суточный темп прироста выявленных случаев коронавирусной инфекции составил 1,7%.

Больше всего вновь выявленных случаев заражения по-прежнему зарегистрировано в Москве – 1195 (всего за период пандемии 199 785). В топ-5 лидеров антирейтинга попали Московская область – 735 заболевших за сутки (всего 46 457), Санкт-Петербург – 313 (всего 19 466), а также Нижегородская (+ 304, всего 13 038) и Свердловская (+ 284, всего 8 194) области.

За истекшие сутки от последствий коронавируса умерли 216 человек. Больше всего летальных случаев в Москве (56), Петербурге (49) и Подмосковье (32). Большее количество смертей фиксировалось только 29 мая, тогда скончались 232 человека. 9 июня в РФ был зарегистрирован 171 летальный исход, 8 июня – 112. Общее число погибших от коронавируса в России достигло 6 358.

За минувший день выздоровели 10 386 пациентов, за весь период – 252 783. Больше всего выписано: Москва – 3 796, Московская область – 747, Санкт-Петербург – 420.

По информации Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус остаются 318 274 человека. За последние сутки в стране проведено 290,6 тысячи исследований на Covid-19, за все время – более 13,5 млн исследований.

В мире на сегодняшний день зарегистрировано 7 240 085 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции. Жертвами Covid-19 с начала пандемии стали 411 292 человека. Россия занимает третье место по числу заболевших после США и Бразилии.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 10.06.20

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