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Четверг, 11 июня 2020, 09:43 мск

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Видный вирусолог заявил об ослабевании коронавируса

Научные изыскания свидетельствуют, что коронавирус нового типа теряет силу, что позволяет надеяться на отсутствие ожидаемой осенью второй волны заболеваемости, заявил видный итальянский вирусолог, проректор миланского университета Vita-Salute San Raffaele Массимо Клементи (Massimo Clementi).

По его словам, итальянские медики еще в мае отметили «прогрессирующее снижение остроты заболевания» при госпитализации зараженных коронавирусом пациентов. Он отметил, что речь идет не только об уменьшении числа инфицированных, но и о сокращении числа больных, которым требовалось специфическое лечение.

Клементи сообщил, что столь серьезное изменение клинической картины потребовало научного объяснения. «Мы провели небольшое исследование, в ходе которого сравнили 100 пациентов, поступивших в больницу с 1 по 15 марта, и 100 пациентов, госпитализированных во второй половине мая. Выяснилось, что вирусная нагрузка в начальной стадии эпидемии была в десятки раз выше, чем в конце мая. Этот результат имеет очень большое значение», – рассказал вирусолог, отвечая на вопросы РИА «Новости».

Клементи полагает, что улучшение клинической картины, вероятно, означает, коронавирус ослабел. «Пока мы не можем утверждать это с полной уверенностью, но скорее всего это именно так», – заявил он, добавив, что поступающие из других стран данные, свидетельствую о том же.

Вирусолог назвал эти данные отличной новостью, которая дает надежду на затухание пандемии. Он допустил, что в скором времени вирус ослабнет настолько, что «как и другие коронавирусы будет вызывать у человека лишь банальные респираторные заболевания».

Рим, Иван Гридин

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© 2020, РИА «Новый День»

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Италия, Москва, Центр России, В мире, Здоровье, Наука, Общество, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,