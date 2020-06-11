Суточная заболеваемость Covid-19 пошла вверх, а смертность снизилась

За минувшие сутки в России подтверждено 8 779 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 84 регионах. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением Covid-19, среди них без клинических проявлений болеют 36,8% человек (3235 граждан). Суточный прирост составил 1,8%.

Безусловным лидером по числу заразившихся в течение суток остается Москва. В столице выявлено 1436 новых случаев Covid-19. На втором месте остается Московская область (+724). В тройке лидеров оказалась Свердловская область. На Среднем Урале за день выявили 312 новых случаев заражения коронавирусом. Замыкают пятерку антирейтинга Санкт-Петербург (+303) и Нижегородская область (+303). Еще в 17 российских регионах за сутки было выявлено более 100 заболевших Covid-19.

Всего на сегодняшний день с начала вспышки коронавирусной инфекции в России выявлено 502 436 случаев заражения новой инфекцией. За последние сутки от коронавируса и вызванных им осложнений в России умерли 174 человека, а за весь период – 6 532 человека. За последние сутки выписано 8 367 человек, а с начала вспышки инфекции – 261 150 пациентов.

Отметим, что сутками ранее рост по числу заболевших коронавирусом составил 8 404 человека, а смертность составила 216 человек. Таким образом, число заболевших за день вновь увеличилось, но количество смертей от Covid-19 за сутки пошло на снижение.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 11.06.20

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