Медики Нью-Йорка опубликовали правила секса во время пандемии

Департамент здравоохранения Нью-Йорка на фоне гибели в США от коронавирусной инфекции почти 113 тыс. человек выпустил рекомендации, которые, по мнению авторов, будут способствовать снижению числа новых заражений.

Из документа следует, что вирус распространяется через слюну и дыхание. В связи с этим медики рекомендуют защищать себя во время занятия сексом, используя маску, а также соглашаться на соитие исключительно с близкими людьми, к которым есть доверие.

Кроме того, авторы рекомендаций советуют «быть креативными при выборе позиций в постели, чтобы обеспечить сексуальный контакт, предотвращая контакт лицом к лицу», передает CNN.

Тем, кто ищет приключений за пределами своего ближайшего окружения, медики советуют отслеживать симптомы Covid-19 и проходить тестирование на коронавирус не реже раза в месяц. Кроме того, авторы рекомендаций советуют воздержаться от посещения людей старше 65 лет, так как они подвержены большему риску тяжелого течения коронавирусной инфекции.

При этом ряд исследователей считают, что воздержание остается лучшим способом избежать заражения. CNN отмечает, что штаты Вашингтон, Орегон и Техас взялись за пропаганду гигиены рук и половых органов, озаботившись проблемой передачи коронавирусной инфекции.

Нью-Йорк, Иван Гридин

Нью-Йорк. Другие новости 11.06.20

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