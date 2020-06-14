Пульмонолог рассказал о восстановлении легких после Covid-19

Профессор РНИМУ им. Н.И. Пирогова, заслуженный врач России, пульмонолог Александр Карабиненко рассказал о восстановлении тканей легких после перенесенного Covid-19. Он отметил, что коронавирусная инфекция нового типа затрудняет работу дыхательной системы, в связи с чем особенно важно правильно поддержать организм в период восстановления.

«После перенесенной инфекции в легких наблюдаются изменения. Для восстановления поврежденного органа нужно время. В зависимости от индивидуальных особенностей показаны укрепляющий режим и дыхательная гимнастика», – рассказал он в интервью радио Sputnik. По словам врача, процесс восстановления легких после коронавирусной инфекции нового типа схож с тем, что наблюдался после «свиного» гриппа H1N1, вспышка которого была объявлена пандемией в 2009 году.

По последним данным Университета Джона Хопкинса, на сегодняшний день в мире лабораторно подтверждено почти 7 млн 800 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. От Covid-19 и вызванных им осложнений умерло более 115 тыс. человек, без малого 557 тыс. пациентов.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 13.06.20

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