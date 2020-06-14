Смертность от Covid-19 и число новых случаев в России за сутки увеличились

За последние сутки в России выявлено 8 835 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 84 регионах. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением Covid-19, у 36,2% пациентов заболевание протекает бессимптомно. Суточная прибавка составила +1,7%.

Больше всего заболевших за последний день выявлено в Москве – 1477 человек. На втором месте антирейтинга находится Московская область (+717). На третьей строке – Санкт-Петербург (+256), за ним следует Свердловская область (+254), а замыкает пятерку лидеров по новым случаям инфицирования Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. Здесь за день выявлено 219 заразившихся. Еще в 18 российских регионах за сутки прибавилось более 100 заболевших Covid-19.

Таким образом на сегодняшний день в России насчитывается 528 964 случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа. За сутки было выписано 5 409 пациентов. От коронавируса и вызванных им осложнений скончались 119 человек. Больше всего умерших в Москве (50) и Санкт-Петербурге (28). С момента начала вспышки от Covid-19 в России скончались 6 948 человек.

По данным на 13 июня, за сутки в России было выявлено 8 тысяч 706 заболевших. Было подтверждено 114 летальных случаев с коронавирусом. Таким образом суточный прирост заболевших и число летальных исходов вновь пошли вверх.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 14,8 млн тестирований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 306 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остается 316 тыс. человек.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 14.06.20

Пульмонолог рассказал о восстановлении легких после Covid-19. / В Челябинской области отмечен самый высокий показатель выявляемости COVID-19 с начала пандемии, смертность тоже высока. / Опубликованы официальные данные о смертности в России от COVID-19. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»