В России увеличилась суточная прибавка смертей от Covid-19

За минувшие сутки в России лабораторно подтверждено 8 246 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 83 регионах. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением Covid-19, из них 34,3% инфицированных не имели клинических проявлений заболевания. Суточный прирост составил 1,6%.

Больше всего заболевших за день вновь выявлено в Москве. В столице коронавирус выявили еще 1359 человек. В пятерку лидеров антирейтинага также вошли Московская область (+689), Санкт-Петербург (+252), Свердловская (+233) и Воронежская (+220) области. Еще в 13 российских регионах за сутки Covid-19 был диагностирован более чем у 100 граждан.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 537 210 случаев коронавирусной инфекции нового типа в 85 регионах. За прошедшие сутки было выписано 4 489 человек, переболевших Covid-19, за весь период – 284 539 человек. Отметим, что за минувшие сутки коронавирусная инфекция и вызванные ей осложнения привели к смерти 143 человек, а с начала вспышки в России – 7 091 пациента.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 15,1 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 280,9 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 316 тыс. 683 человека.

Отметим, что по данным на 14 июня, в России за сутки было выявлено 8 835 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 84 регионах, от Covid-19 и вызванных им осложнений скончались 119 человек. Таким образом суточная прибавка по числу новых случаев инфицирования пошла вниз, а смертность увеличилась.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 15.06.20

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