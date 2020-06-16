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Вторник, 16 июня 2020, 03:45 мск

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Сибирские ученые нашли препарат для борьбы с Covid-19 в кишечнике

Препараты на основе наночастиц серебра способны эффективно подавлять коронавирус в кишечнике. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на представителей лаборатории фармакогеномики ИХБФМ Сибирского отделения РАН.

Ранее китайские ученые допустили, что кишечник, вероятно, является одним из ключевых резервуаров Covid-19. Подтверждение их гипотезы нашли сибирские ученые, выяснив, что оказавшись в пищеварительной системе, он с кровотоком из кишечника может распространиться на сердце и легкие. Они считают, что такой сценарий заражения обычно отличается длительным инкубационным периодом, а иммунный ответ при таком заражении очень замедлен.

«Эксперименты показали, что препараты с наночастицами серебра, работающие в ЖКТ, могут защищать легкие от заражения коронавирусом. Это позволяет надеяться на создание новых подходов к профилактике и терапии COVID-19», – рассказал Василий Афонюшкин из лаборатории фармакогеномики ИХБФМ СО РАН.

Новосибирск, Иван Гридин

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© 2020, РИА «Новый День»

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Москва, Сибирь, Центр России, В мире, Здоровье, Наука, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,