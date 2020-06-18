В России число излечившихся от Covid-19 третий день подряд превышает число заразившихся

За последние сутки в России выявили 7 790 заболевших коронавирусом в 83 регионах. В общей сложности в стране зафиксирован 561 091 случай заражения. Третий день подряд число излечившихся от инфекции пациентов превышает число заболевших. Об этом сообщает оперативный штаб.

Суточный прирост заразившихся составил 1,4%. Почти треть (31,5%) заболевших не имели клинических проявлений.

В столице выявлено 1 040 случаев заражения коронавирусом, затем идут Московская область (+667), ХМАО (+243), Нижегородская область (+233), Санкт-Петербург и Свердловская область (прирост по 231). Еще в 13 регионах выявлено от 101 до 196 коронавирусных больных.

9 621 человек за минувшие сутки излечились от Covid-19. Таким образом, третий день подряд число выписанных из больниц превышает число заболевших. «За весь период выписано по выздоровлению 313 963 человека», – уточнили в оперштабе.

За сутки подтверждено 182 летальных исхода у больных коронавирусом. 49 человек скончались в Москве, 29 в Санкт-Петербурге, 23 в Московской области, 12 на Камчатке, 6 в Архангельской области. Кроме того, смерть от 1 до 4 пациентов с Covid-19 зафиксирована в 33 регионах.

За весь период пандемии проведено более 15,9 млн лабораторных исследований на выявление коронавируса нового типа, в том числе 311,9 тысячи – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 309 719 человек.

Москва, Зоя Осколкова

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