В России за сутки выявлено 7889 больных коронавирусом

В России за последние сутки зарегистрировано 7889 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Всего в стране на сегодняшний день зафиксировано 576 952 случая заболевания Covid-19. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом.

У 2579 человек, или 32,7% не было никаких симптомов заболевания. Темп прироста количества заразившихся за сутки составил 1,4%. Наименьший суточный прирост наблюдается в Москве (+0,5%), далее идут Северная Осетия (+0,8%), Татарстан (+0,9%), Ингушетия (+1,0%) и ЕАО (+1,0%).

Тем не менее, Москва лидирует по числу новых случаев заражения – 1057. В Московской области выявлен 591 новый заболевший, в Ханты-Мансийском автономном округе – 280, в Санкт-Петербурге – 232. Замыкает пятерку регионов с наибольшим количеством новых случаев Covid-19 Нижегородская область – 228. Еще в 13 регионах зарегистрировано от 105 до 224 больных коронавирусной инфекцией.

За последние сутки скончался 161 пациент с Covid-19. Наибольшее число летальных исходов зарегистрировано в Москве – 34, Московской области – 23, Санкт-Петербурге – 21. Девять человек умерли в Иркутской области, семь – в Красноярском крае. По пять пациентов с коронавирусом скончались в Свердловской, Нижегородской, Ростовской областях. Общее число умерших с начала пандемии составило 8002 человека.

Выписано по выздоровлению 10 186 человек. В течение пяти дней число излечившихся превышает число заболевших. За весь период успешно перебороли инфекцию и покинули больницы 334 592 человека.

По информации Роспотребнадзора, за последние сутки проведено 339 тысяч тестов на коронавирус, за весь период – более 16,6 млн исследований. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус остаются 310 тысяч человек.

По последним данным, в мире Covid-19 выявлен у более 8,6 млн человек, из них скончались 460 тысяч человек. Лидерство в антирейтинге у США (более 2,222 млн заболевших), затем идут Бразилия (свыше 1,03 млн инфицированных) и Россия. На четвертом месте – Индия (более 395 тысяч зараженных), на пятом – Великобритания (более 303 тысячи заболевших). Выздоровели более 4,2 млн человек.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 20.06.20

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