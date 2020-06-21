В России резко снизилась смертность от коронавируса

В России за последние сутки зарегистрировано 7728 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 84 регионах. Всего в стране на сегодняшний день зафиксировано 584 680 случаев заболевания Covid-19. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом.

У 2335 человек, или 30,7% не было никаких симптомов заболевания. Темп прироста количества заразившихся за сутки составил 1,3%. В Ненецком автономном округе не было выявлено новых случаев инфицирования. Также наименьший суточный прирост наблюдается в Москве (+0,5%), ЕАО (+0,8%), Крыму (+0,8%), Северной Осетии (+0,8%), Чукотском АО (+0,8%).

В Москве за минувшие сутки выявили 968 новых заболевших, в Московской области – 549, ХМАО – 294, Санкт-Петербурге – 229, Нижегородской области – 227, Свердловской и Воронежской областях – 207 и 200 соответственно. В 11 регионах зарегистрировано от 101 до 191 больных коронавирусом.

109 пациентов скончались – это наименьшее число умерших с 25 мая. Больше всего летальных исходов зарегистрировано в Москве – 32, Санкт-Петербурге – 26. В Московской и Нижегородской области умерли по пять пациентов с Covid-19, в Дагестане – четыре. В целом в России с начала пандемии от последствий болезни умерли 8 111 человек.

Число излечившихся за сутки резко снизилось с 10 тысяч человек днем ранее, до 5 119 за последние сутки. За весь период успешно перебороли инфекцию и покинули больницы 339 711 человек.

Специалисты сделали еще 337 тысяч тестов на выявление коронавируса. Таким образом, по данным Роспотребнадзора, было проведено более 16,9 млн исследований. Под медицинским наблюдением остается 310 тысяч человек.

Россия занимает третье место в мире по числу заболевших Covid-19. В целом в 188 странах и регионах коронавирусом заразились 8,8 млн человек, из них 464 тысячи скончались. Наибольшее число инфицированных выявлено в США – 2,25 млн, на втором месте в антирейтинге – Бразилия с 1,03 млн заболевших. Вслед за РФ идет Индия, где зафиксировано 410 тысяч случаев Covid-19. Замыкает пятерку лидеров Великобритания – 304 тысячи заболевших.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 21.06.20

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