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Понедельник, 22 июня 2020, 09:50 мск

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В мире установлен рекорд по суточной прибавке заболевших Covid-19

За сутки во всем мире было подтверждено 183 020 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что стало абсолютным рекордом с начала пандемии Covid-19. Такие данные содержатся в отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 21 июня. В итоге общее число заболевших выросло до 8,7 млн человек.

В ВОЗ заявили, что наибольшая суточная прибавка (более 116 тыс. случаев) выявлено в Северной и Южной Америке. Так, например, в Калифорнии за сутки зафиксировано 4,5 тыс. новых случаев, что стало рекордом с начала вспышки в этом штате. В Бразилии за сутки число инфицированных возросло на 17,4 тыс. человек, а количество смертей от Covid-19 и вызванных им осложнений превысило 50 тыс.

Всемирная организация здравоохранения отмечает, что предыдущий рекорд по приросту инфицированных был зафиксирован 18 июня. Тогда коронавирусом нового типа за сутки заразилось более 150 тыс. человек.

По данным Университета Джонса Хопкинса (США), на момент публикации данного материала в мире насчитывалось более 8 млн 952 тыс. случаев заражения коронавирусом нового типа.

Москва, Иван Гридин

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