В России вдвое выросло число тех, кто знаком с больными коронавирусом

Четверть жителей России знают людей, у которых обнаружили коронавирусную инфекцию. В конце мая таких было в два раза меньше. Впрочем, число россиян, которые не признают пандемию, не уменьшается, а только растет. Также выросла доля граждан, которые выступают за продление режима самоизоляции. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного дирекцией по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).

В исследовании приняли участие более 35 тысяч человек из всех регионов России в возрасте от 20 до 60 лет. Опрос проводился в шесть этапов с 18 марта по 16 июня, передает РБК. Кроме того, респондентам задавали вопросы о второй волне коронавируса и прививке от инфекции. На них ответили 7,8 тысячи человек.

С 26 мая по 16 июня с 16,6 до 28,2% выросла доля тех, у кого есть знакомые и друзья, заболевшие Covid-19. Количество опрошенных, у которых в домах или по соседству зафиксированы случаи заражения выросло с 4,7 до 8,1%. Каждый десятый заявил, что его знакомые были госпитализированы с подозрением на коронавирус, 13,3% знают людей, контактировавших с заболевшими.

Специалисты отмечают, что такой рост связан не столько с распространением инфекции, сколько с особенностью распространения информации от самих заболевших – человек часто рассказывает о перенесенном заболевании, уже после того как выздоровел.

Вместе с тем, выросла доля тех, кто не верит в опасность эпидемии коронавируса или считают ее выдумкой заинтересованных лиц. Впрочем, рост был не таким значительным. Так с 20 апреля по 26 мая отрицающих пандемию стало больше на 8,6%, с 26 мая по 16 июня – на 0,8%.

43,4% людей, знакомых с заболевшими, считают, что ограничений во время самоизоляции должно было быть еще больше, среди скептиков это утверждение поддержали только 15%. Носят защитную маску вне дома 70,1% из первой группы, и только треть (33,1%) из второй.

«Происходит переоценка рисков и приоритетов, безопасность жизни и здоровья выходит на первый план. Эти люди уже понимают необходимость самоизоляции, с какой целью она была введена, а зачастую, видя, как часто эти меры не соблюдаются, даже согласны, что мер самоизоляции должно было быть больше», – пояснил замглавы дирекции по экспертно-аналитической работе НИУ ВШЭ Руслан Артамонов.

Более половины граждан готовы соблюдать режим самоизоляции в случае второй волны коронавируса. 4,5% россиян намерены делать это даже строже. 14,2% не хотят этого делать, 8,4% собираются соблюдать только те правила, за нарушение которых будут штрафовать. Каждый десятый не сможет соблюдать ограничения, потому что вынужден ходить на работу. По данным исследования, половина опрошенных (51,3%) за все время существования режима самоизоляции продолжала ходить на работу.

Лишь 15,8% сделают прививку от коронавируса, как только появится отечественная вакцина. Треть россиян (37,7%) никогда не собираются прививаться от Covid-19. 4,4% респондентов будут ждать иностранную вакцину, а 10,6% будут принимать решение о вакцинации в следующем году.

По словам специалистов, такое нежелание прививаться обусловлено тем, что россияне привыкли делать прививки от максимально смертоносных заболеваний – туберкулеза, кори и прочих, и в основном в детском возрасте. «Дети в случае с коронавирусом не входят в группу риска. Прививки от более легких заболеваний с небольшой смертностью обычно делаются по индивидуальному решению и не носят массовый характер», – заключили эксперты.

Москва, Зоя Осколкова

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