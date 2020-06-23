Эксперт оценил риск заражения Covid-19 при купании в водоеме

На сегодняшний день научные подтверждения того, что коронавирусная инфекция может передаваться при купании в открытых водоемах, отсутствуют. Об этом рассказал эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

«Коронавирус передается от человека к человеку в основном воздушно-капельным путем. Что касается открытых водоемов, то там есть шанс заразиться бактериальной или паразитарной инфекцией, но не коронавирусной», – приводит слова Лебедева ТАСС. Эксперт напомнил, что открытые водоемы хорошо освещаются Солнцем, а ультрафиолетовое излучение воздействует на коронавирус губительно.

По словам Лебедева, чтобы не подхватить какую-нибудь заразу, прежде, чем отправляться на купание, следует уточнить список безопасных для этого водоемов. Сделать это можно на сайте территориальных органов Роспотребнадзора. Эксперт напомнил, что через воду могут предаваться вирусный гепатит А, паразитарные заболевания, возбудители острых кишечных инфекций.

Москва, Иван Гридин

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