Страховщики наживаются на покупках полисов от коронавируса

Центробанк РФ обнаружил нарушения при продаже страховок от коронавируса. Компании используют взаимоисключающие положения в договорах о страховании, которые позволяют затягивать с выплатами или не платить при наступлении страхового случая.

Первый заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов направил письмо страховым организациям. «Банком России выявлены случаи, когда комплексные правила страхования от несчастных случаев и болезней, включающие в себя продукты страхования рисков, связанных с заражением новой коронавирусной инфекцией (Covid-19) (…), содержат взаимоисключающие положения, позволяющие, в случае наличия форсмажорных обстоятельств, к которым в том числе относят эпидемию/пандемию, отказать в выплате страхового возмещения либо увеличить срок выплаты страхового возмещения, либо исключающие из страхового покрытия особо опасные инфекционные болезни, к которым относится новая коронавирусная инфекция (Covid-19)», – сказано в документе.

Регулятор считает, что это влечет существенные риски для клиентов, которые покупают страховые полисы. Такое поведение страховых компаний Банк России назвал недопустимым.

Страховку от Covid-19 российские компании начали предлагать в середине марта, когда Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса нового типа.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 23.06.20

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