Врачи и ученые рассказали о пожизненных поражениях организма из-за Covid-19

Переболевшие Covid-19 пациенты рискуют столкнуться с долговременными или даже пожизненными поражениями организма, заявили британские медики и ученые. Они констатируют, что у трети излечившихся от коронавируса могут оставаться долгосрочные повреждения легких, психологические нарушения и хроническая усталость.

Кроме того, отмечают специалисты, коронавирус способен повысить риск развития болезни Альцгеймера, так как в ряде случаев он поражает центральную нервнуж систему. Ученые также указали на то, что у 30% переболевших коронавирусной инфекцией легочная ткань остается поврежденной.

По данным, опубликованным британским изданием The Telegraph, в королевстве было инфицировано порядка 3,5 млн человек. Таким образом более 1 млн подданных могут столкнуться с долгосрочными последствиями. По оценкам врачей, для восстановления после Covid-19 человеку может потребоваться до 1 года.

Лондон, Иван Гридин

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