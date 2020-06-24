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Среда, 24 июня 2020, 14:57 мск

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Глава Киргизии пропустил Парад Победы в Москве из-за Covid-19 у членов его свиты

Фото: пресс-служба Кремля

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков не смог принять участие в торжественных мероприятиях в рамках Парада Победы на Красной площади в Москве по случаю 75-летия окончания Великой Отечественной войны. Причиной тому стало обнаружение у двух членов киргизской делегации коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе главы Киргизии.

Делегация дружественной страны прибыла на торжественные мероприятия в Москву. По прибытии Жээнбеков и сопровождающие его лица сдали тест на Covid-19. У двух человек из группы тест оказался положительным. В итоге Жээбеков решил воздержаться от участия в торжествах, чтобы не подвергать опасности заражения других участников мероприятий.

В итоге глава Киргизии вместе с делегацией вернется в Бишкек и отправиться на самоизоляцию, которая продлится не менее трех дней до получения перепроверенных результатов на тест по Covid-19, передает РИА «Новости».

Москва, Иван Гридин

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Метки / Кыргызстан

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