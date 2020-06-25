В трех регионах России нет новых больных коронавирусом

В России за последние сутки зарегистрировано 7 113 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 82 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Ни одного нового заболевшего Covid-19 не выявлено на Чукотке, в Севастополе и в Ненецком автономном округе. Всего в стране на сегодняшний день зафиксировано 613 994 случая инфицирования коронавирусом. Темп прироста количества заразившихся за сутки составил 1,2%.

У 2 278 (32,7%) заболевших не наблюдалось никаких симптомов заболевания. Самое большое число новых случаев заражения по-прежнему в Москве – 885 (всего 217 791). В Московской области выявлено 467 новых заболевших (всего 55 853), в Ханты-Мансийском автономном округе – 319 (всего 7 542), в Санкт-Петербурге – 221 (всего 23 071). Пятерку регионов с наибольшим количеством новых случаев Covid-19 замыкает Нижегородская область – 217 (всего 16414). Еще в 13 регионах зарегистрировано от 101 до 209 больных коронавирусной инфекцией.

За сутки скончались 92 заболевших, в том числе 19 в Санкт-Петербурге, 12 в Москве, 10 в Московской области. Пять летальных случаев зарегистрированы в Нижегородской области, по четыре – в Дагестане, Новосибирской области и Пермском крае. Еще в 23 регионах число умерших составило от одного до трех человек. В целом за период пандемии скончались от осложнений, вызванных инфекцией, 8 605 человек.

Выздоровели за сутки 6 342 пациента. За все время излечились от коронавируса 375 164 человека.

В общей сложности специалисты сделали более 18,1 млн тестов на выявление инфекции, в том числе 311 тысяч за последние сутки. По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением остаются 307 тысяч человек.

В мире на сегодняшний день Covid-19 выявлен у более 9,4 млн человек, из них скончались 482,9 тысячи человек. Лидерство в антирейтинге у США (более 2,381 млн заболевших), далее идут Бразилия (свыше 1,188 млн инфицированных) и Россия. На четвертом месте – Индия (более 473 тысяч зараженных), на пятом – Великобритания (более 308 тысяч заболевших). Выздоровели более 4,7 млн человек.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 25.06.20

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