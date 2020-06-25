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Четверг, 25 июня 2020, 15:23 мск

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Бессимптомные переносчики Covid-19 опасны для окружающих

Ученые выяснили, что люди, болеющие Covid-19 бессимптомно, являются переносчиками инфекции, а оставленный ими на предметах коронавирус может жить часами.

Такие данные получили китайские исследователи, которые взяли пробы воздуха, а также мазки с поверхностей предметов из палат, где находились бессимптомные больные Covid-19. Выяснилось, что почти 40% образцов, взятых с поверхностей, до которых дотрагивались инфицированные, имели следы вируса. В то же время, в воздухе коронавирус обнаружен не был.

Ученые заявили, что бессимптомные переносчики коронавируса угрожают здоровью своих семей, с которыми находятся на изоляции, и призвали по возможности изолировать их в специальных обсерваторах, пишет медицинском журнале mSphere.

Москва, Иван Гридин

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Москва, Центр России, В мире, Здоровье, Наука, Общество, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,