Бессимптомные переносчики Covid-19 опасны для окружающих

Ученые выяснили, что люди, болеющие Covid-19 бессимптомно, являются переносчиками инфекции, а оставленный ими на предметах коронавирус может жить часами.

Такие данные получили китайские исследователи, которые взяли пробы воздуха, а также мазки с поверхностей предметов из палат, где находились бессимптомные больные Covid-19. Выяснилось, что почти 40% образцов, взятых с поверхностей, до которых дотрагивались инфицированные, имели следы вируса. В то же время, в воздухе коронавирус обнаружен не был.

Ученые заявили, что бессимптомные переносчики коронавируса угрожают здоровью своих семей, с которыми находятся на изоляции, и призвали по возможности изолировать их в специальных обсерваторах, пишет медицинском журнале mSphere.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 25.06.20

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