За сутки в России выявили менее семи тысяч заболевших коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 6800 заболевших новой коронавирусной инфекцией. За весь период Covid-19 обнаружили у 620 794 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по мониторингу ситуации с коронавирусом.

В этот раз инфекцию выявили во всех регионах страны. Днем ранее новых заболевших не было на Чукотке, в Севастополе и в Ненецком автономном округе. У 1 941 (28,5%) человека не наблюдалось никаких симптомов. Темп прироста количества заразившихся за сутки составил 1,1%.

Лидирует по числу новых случаев столица. В Москве наличие коронавируса подтверждено у 813 человек (всего 218 604). В Московской области выявлено 390 новых заболевших (всего 56 243), в Ханты-Мансийском автономном округе – 295 (всего 7 837), в Санкт-Петербурге – 223 (всего 23 294). Пятое место среди регионов с наибольшим количеством новых случаев Covid-19 делят Нижегородская и Иркутская области – по 210 (всего 16 624 и 6 338 соответственно). Еще в 12 субъектах зарегистрировано от 108 до 193 больных коронавирусной инфекцией.

За сутки скончались 176 заболевших, в том числе 47 в Санкт-Петербурге, 25 в Москве, 18 – в Челябинской области, 14 – в Московской области. Восемь летальных случаев зарегистрированы в Красноярском крае, шесть – в Иркутской области, пять – в Ростовской, четыре – во Владимирской. Еще в 31 регионе число умерших составило от одного до трех человек. В целом за период пандемии скончались от осложнений, вызванных инфекцией, 8 781 человек.

Выздоровели за сутки 8 988 пациентов. За все время пандемии излечились от коронавируса 384 152 человека.

По данным, Роспотребнадзора, за весь период проведено более 18,4 млн тестов на выявление инфекции, в том числе 286 тысяч за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 303 тысячи человек.

В мире на сегодняшний день Covid-19 выявлен у более 9,6 млн человек, из них скончались 489,3 тысячи человек. Наибольшее число заболевших в США (более 2,422 млн человек), на втором месте – Бразилия (свыше 1,228 млн инфицированных), на третьем – Россия. Далее идут Индия и Великобритания (более 490 тысяч и 309 тысяч заболевших соответственно). Выздоровели за весь период пандемии более 4,8 млн человек.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 26.06.20

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