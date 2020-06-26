Скорее молнией убьет. Медики рассказали о шансах детей умереть от Covid-19

Риск переболеть тяжелой формой Covid-19 в детском возрасте минимален, а риск смерти «очень низкий». К таким выводам пришли ученые из больницы Грейт-Ормонд-стрит в Лондоне. Они изучили истории болезни более 580 детей в возрасте от трех лет и старше, которые заразились коронавирусной инфекцией.

Исследование, опубликованное в журнале The Lancet, показало, что из 363 детей, проходивших лечение в стационаре, интенсивная терапия потребовалась только 8% пациентов. Четыре ребенка (0,68%) умерли во время исследования. Ученые обратили внимание на то, что исследование охватило только тех, кто обращался за медицинской помощью и у кого был подтвержден диагноз «Covid-19». Другими словами, случаи легкого течения болезни и бессимптомные случаи в исследование не попали.

По мнению исследователей, это говорит о том, риск быть госпитализированным или умершим от Covid-19 для детей значительно ниже. Ранее в Кембриджском университете подсчитали, что шанс умереть от коронавирусной инфекции нового типа в возрасте до 14 лет составляет один на три миллиона. Для сравнения, риск для лиц старше 75 лет составляет примерно один на 1000, а для лиц старше 90 лет – один к 50.

Daily Mail со ссылкой на данные правительства Великобритании пишет, что школьники в возрасте до 15 лет имеют «крошечный» шанс умереть от коронавируса. Он составляет один к 3,5 млн – с большей вероятностью школьник погибнет от удара молнии.

«Анализ данных Управления национальной статистики (ONS) показывает, что уровень смертности среди молодежи в возрасте от пяти до 14 лет в Англии и Уэльсе составляет около одного на 3,5 млн. Только 14 человек в возрасте до 19 лет умерли с подтвержденным или подозреваемым Covid-19. Для сравнения, в Великобритании ежегодно от 30 до 60 человек погибают от удара молнии», – пишет издание.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 26.06.20

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