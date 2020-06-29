В России за сутки выявили 6 719 больных коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 6 719 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах. Новых случаев заражения не зарегистрировано на Чукотке и в Ненецком автономном округе. Всего на сегодняшний день число подтвержденных случаев инфекции достигло 641 156. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по мониторингу ситуации с распространением Covid-19.

У 2 123 (31,6%) вновь инфицированных не было никаких симптомов коронавируса. Суточный темп прироста заболеваемости составил 1,1%.

Больше всего новых случаев заражения выявлено по-прежнему в Москве – 782 (за весь период 220 853). В Московской области выявлено 335 заболевших (всего 57 269), в Ханты-Мансийском автономном округе – 277 (всего 8 679). В Иркутской области зафиксировано 236 новых случаев Covid-19 (всего 7 043), в Санкт-Петербурге – 219 (всего 23 954), в Нижегородской области – 218 (всего 17 278), в Свердловской области – 214 (всего 12 516). Еще в девяти регионах зарегистрировано от 107 до 185 новых случаев Covid-19.

За последние сутки скончались 93 пациента с коронавирусной инфекцией, в том числе 23 – в Москве, 19 – в Санкт-Петербурге, 11 – в Московской области. Четыре летальных исхода зарегистрировано в Ханты-Мансийском автономном округе, по три – в Тульской, Ростовской, Омской и Нижегородской областях. Еще в 20 регионах число умерших составило от одного до двух человек. За весь период пандемии от последствий заболевания скончались 9 166 человек.

Выздоровели за сутки 4 343 человека. За все время врачам удалось вылечить 403 430 больных Covid-19.

По информации Роспотребнадзора, с начала эпидемии проведено более 19,3 млн тестов на коронавирус, в том числе 289 тысяч – за последние сутки. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на инфекцию остаются 297 тысяч человек.

По последним данным, в мире зарегистрировано более 10 млн подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Скончались более 501 тысячи человек. Наибольшее число инфицированных проживают в США (более 2,5 млн), на втором месте – Бразилия (1,3 млн). Россия занимает третье место по числу заражений.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 29.06.20

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