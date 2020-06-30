российское информационное агентство 18+

Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 30 июня 2020, 09:41 мск

Новости Пандемия коронавируса

Новости, Кратко, Популярное

В России выявили более 100 штаммов коронавируса

В России выделили более 100 штаммов коронавируса нового типа. Об этом сообщил директор центра «Вектор» Ринат Максютов.

Специалисты выделяли новые штаммы вируса с момента появления первых больных в России. В настоящее время насчитывается более сотни разновидностей, передает РИА «Новости».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что коронавирус не обладает высокой изменчивостью.

По последним данным, в России более 640 тысяч инфицированных коронавирусом нового типа. 9166 заболевших скончались. 403 тысячам человек удалось победить инфекцию.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 30.06.20

В Свердловской области занято почти 73% коронавирусных коек. / Лидер сербских мусульман заразился коронавирусом. / На Украине вдвое выросло число заболевших пневмонией. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

Больше 20 тысяч свердловчан находятся под меднаблюдением из-за коронавируса

В Китае обнаружили способный вызвать пандемию новый вирус

В Свердловской области занято почти 73% коронавирусных коек

Ученые предупредили о риске новых пандемий из-за разрушения экосистем

Лидер сербских мусульман заразился коронавирусом

«Бывает, стоим по 4 часа», – врач бригады скорой помощи рассказал об очередях возле больниц (ВИДЕО)

Жителей Белграда обязали носить маски в закрытых помещениях

Риск заразиться коронавирусом в салоне самолета не больше, чем метро или автобусе

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Здоровье, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,