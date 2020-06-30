В России выявили более 100 штаммов коронавируса

В России выделили более 100 штаммов коронавируса нового типа. Об этом сообщил директор центра «Вектор» Ринат Максютов.
Специалисты выделяли новые штаммы вируса с момента появления первых больных в России. В настоящее время насчитывается более сотни разновидностей, передает РИА «Новости».
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что коронавирус не обладает высокой изменчивостью.
По последним данным, в России более 640 тысяч инфицированных коронавирусом нового типа. 9166 заболевших скончались. 403 тысячам человек удалось победить инфекцию.
Москва, Зоя Осколкова
Москва. Другие новости 30.06.20
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