Суточная прибавка заболевших Covid-19 в России вновь идет на спад

За минувшие сутки в России было лабораторно подтверждено 6 693 случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа в 84 регионах. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции, из них у 2 019 человек (30,2%) заболевание протекает бессимптомно. Суточный прирост составил 1%.

В целом с начала вспышки Covid-19 в России выявили 647 849 случаев заражения. Лидирующие позиции по числу новых случаев Covid-19 по-прежнему занимает Москва. В столице за день выявлено 745 заболевших. За ней следует Московская область – 301 новый случай. В тройке лидеров оказался Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. Здесь было выявлено 279 заболевших. Не многим лучше обстоят дела в Свердловской области. На Среднем Урале неприятный диагноз подтвердился у 276 человек. Замыкает пятерку антирейтинга Санкт-Петербург. За день в Северной столице выявили 253 заболевших.

На сегодняшний день в России выписались по выздоровлению после Covid-19 412 650 человек. За прошедшие сутки выписаны 9 220 человек. Больше закрытых бюллетеней насчитывается в Москве (2 295), Московской (918) и Нижегородской (403) областях.

За сутки от коронавируса и вызванных им осложнений скончались 154 человека. За весь период с начала вспышки в России от коронавируса умерло 9 320 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 19,5 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 228 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 288 тыс. человек.

Отметим, что по данным на 29 июня, в России за сутки выявили 6 719 новых случаев заражения. В итоге можно отметить, что эпидемия имеет тенденции к снижению

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 30.06.20

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