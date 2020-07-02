В Швеции началось разбирательство относительно мер по борьбе с коронавирусом

Власти Швеции создали комиссию по расследованию действий правительства и властей на местах, которые были направлены на борьбу с распространением коронавирусной инфекции нового типа, сообщает Bloomberg.

Швеция явилась одной из немногих стран, отказавшихся от введения карантинных мер на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа. В конце апреля в Швеции был отмечен рост числа новых случаев заражения и смертей, который превышал показатели США и Великобритании.

Комиссия предоставит окончательный отчет в феврале 2022 года. Предварительный доклад по теме эксперты опубликуют 30 ноября 2020 года. Он будет посвящен распространению коронавируса в домах престарелых. По данным агентства, 79% от общего числа смертей, зафиксированных в стране, приходится именно на постояльцев домов престарелых.

Ранее за социальное дистанцирование вместо жесткой самоизоляции выступал главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелль. Он заявлял, что только таким образом возможно справиться с пандемией, так как строгие ограничительные меры способны лишь временно сдержать распространение вируса, но не способны остановить его. Позднее он признал, что принятые меры были неэффективны.

На сегодняшний день в Швеции зафиксировано почти 70 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Из них 5,3 тыс. стали летальными. Всего в стране проживают более 10 млн человек.

Стокгольм, Иван Гридин

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