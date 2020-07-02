Власти Казахстана вводят карантин из-за роста заболеваемости Covid-19

Власти Казахстана приняли решение, начиная с 5 июля, ввести в стране двухнедельный карантин. Столь кардинальное решение принято в связи с серьезным ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа, сообщили в пресс-службе правительства страны.

В Казахстане будет прекращено автобусное сообщение между регионами, в населенных пунктах будет ограничена работа общественного транспорта. При этом власти решили не ограничивать международное авиасообщение.

Кроме того, в стране введут запрет на массовые, семейные и памятные мероприятия. Также будут ограничено перемещение граждан. По улицам будет разрешено передвигаться группами не более трех человек, а гражданам старше 65 лет и вовсе запретят выходить из дома без крайней необходимости.

В Казахстане будет прекращена работа салонов красоты, парикмахерских, спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов, крытых рынков, пляжей, аквапарков, объектов культуры, развлекательных центров, детских дошкольных учреждений, религиозных объектов.

Помимо этого будет сохранен режим дистанционной работы: не менее 80% сотрудников госорганов, офисов, национальных компаний продолжат работу из дома.

Нур-Султан, Иван Гридин

Нур-Султан. Другие новости 02.07.20

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