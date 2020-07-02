российское информационное агентство 18+

Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 2 июля 2020, 12:47 мск

Новости Пандемия коронавируса

Новости, Кратко, Популярное

Власти Казахстана вводят карантин из-за роста заболеваемости Covid-19

Власти Казахстана приняли решение, начиная с 5 июля, ввести в стране двухнедельный карантин. Столь кардинальное решение принято в связи с серьезным ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа, сообщили в пресс-службе правительства страны.

В Казахстане будет прекращено автобусное сообщение между регионами, в населенных пунктах будет ограничена работа общественного транспорта. При этом власти решили не ограничивать международное авиасообщение.

Кроме того, в стране введут запрет на массовые, семейные и памятные мероприятия. Также будут ограничено перемещение граждан. По улицам будет разрешено передвигаться группами не более трех человек, а гражданам старше 65 лет и вовсе запретят выходить из дома без крайней необходимости.

В Казахстане будет прекращена работа салонов красоты, парикмахерских, спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов, крытых рынков, пляжей, аквапарков, объектов культуры, развлекательных центров, детских дошкольных учреждений, религиозных объектов.

Помимо этого будет сохранен режим дистанционной работы: не менее 80% сотрудников госорганов, офисов, национальных компаний продолжат работу из дома.

Нур-Султан, Иван Гридин

Нур-Султан. Другие новости 02.07.20

В России выявлено 6760 новых случаев заражения коронавирусом. / В Зауралье за сутки выявлено 30 новых случаев Covid-19, лидируют Курган и Сафакулевский район. / Слух дня: депутаты потребуют от Володина обработать помещения думы из-за смерти Дерягиной. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

В России выявлено 6760 новых случаев заражения коронавирусом

Сводка по коронавирусу: снова шесть смертей и сотни заболевших

В Швеции началось разбирательство относительно мер по борьбе с коронавирусом

В «Екатеринбург-Экспо» ждут решения о закрытии ковидного госпиталя без пациентов

В «красных» зонах проголосовали более 900 больных Covid-19

На Сахалине ослабили карантинные меры для приезжих

Сербию ждет новая вспышка заболеваемости коронавирусом

Американские ученые усомнились в долгосрочности иммунитета к Covid-19

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Здоровье, Общество, Пандемия коронавируса, Коронавирус из Китая,