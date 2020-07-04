ВОЗ назвала единственный эффективный препарат для лечения коронавируса

Всемирная организация здравоохранения считает, что только «Ремдесивир» показал действительно обнадеживающие результаты в борьбе с коронавирусом. Об этом заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан, выступая на брифинге Ассоциации иностранных корреспондентов при женевском отделении ООН.

По ее словам, «Ремдесивир» эффективен для снижении случаев госпитализации больных Covid-19, но не смертности, передает РИА «Новости». Препарат использовали для борьбы с лихорадкой Эбола. Он также оказался полезен для лечения ближневосточного респираторного синдрома (MERS) и атипичной пневмонии SARS-COV, которые довольно схожи по структуре РНК с коронавирусом.

США одобрили «Ремдесивир» в экстренном порядке 1 мая. Страна лидирует по числу зараженных коронавирусом. Пациентам с Covid-19, как правило, требуется пятидневный курс с использованием шести ампул лекарства общей стоимостью 2340 долларов.

По данным Университет Джона Хопкинса, в мире зарегистрировано более 11 млн заболевших коронавирусной инфекцией. Более 525 тысяч человек скончались от последствий Covid-19. Впервые коронавирус нового типа выявили в Китае в конце 2019 года. 11 марта 2020 года ВОЗ признала вспышку пандемией.

Женева, Зоя Осколкова

Женева. Другие новости 03.07.20

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